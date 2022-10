Integrado investe na gamificação e lança site de jogos médicos

O Centro Universitário Integrado aposta em uma iniciativa inédita de gamificação para motivar os estudantes e reforçar o conhecimento repassado nas aulas do curso de Medicina. Inspirada no conceito de metodologia ativa, a instituição lançou recentemente o MedArcade https://medarcade.grupointegrado.br/ uma plataforma interativa de jogos com temática médica.

Entre os conteúdos encontrados na plataforma estão instrumentação cirúrgica, sensação somática, ciclo de Krebs, bases farmacológicas, topografia anatômica e vascularização encefálica, temas que fazem ou farão parte do cotidiano dos futuros profissionais.

Ao responder as perguntas sobre as mais variadas situações do corpo humano, o estudante vai testar seus conhecimentos, somar pontos, avançar de fase, fazer associações entre nomes e funções de instrumentos cirúrgicos, assistir vídeos animados, avaliar a experiência no jogo, ver a tabela de classificação e interagir com a plataforma. Em cada etapa, o game avalia o desempenho dos jogadores.

A iniciativa beneficia não apenas os futuros médicos matriculados no Integrado, mas também os acadêmicos de outros cursos da área da saúde. Além deles, estudantes do ensino médio que têm dúvidas sobre o futuro profissional podem recorrer aos jogos como ferramenta para auxiliar na escolha da graduação. O acesso à plataforma é gratuito e aberto à comunidade.

O diretor do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, Marco Aurélio Marangoni, é um dos idealizadores da plataforma MedArcade e aposta na ideia para acelerar o aprendizado. “Quanto mais interativo e significativo for esse processo, maior e mais duradouro será o conhecimento adquirido. O uso de sites, jogos e ferramentas inovadoras deixa o aprendizado mais dinâmico, construtivo e atraente”, diz.

O Head de Tecnologia do Grupo Integrado, Bruno Henrique Câmara, explica que a ideia é tornar a plataforma ainda mais interativa. “Estamos apenas no começo, nosso objetivo é que os próprios estudantes consigam gerar conteúdos para MedArcade. Deste modo os conteúdos criados são assertivos e atendem as dúvidas de quem usa a ferramenta. Além disso, reforçamos as capacidades digitais dos acadêmicos, formando profissionais mais preparados para o mercado de trabalho que cada vez mais se utiliza da tecnologia no dia a dia”.

AJUDA NO APRENDIZADO

No Brasil, a Medicina está entre os dez cursos de maior interesse entre os jovens e a procura é crescente em todas as faculdades da área da saúde – uma tendência acelerada durante a pandemia de Covid-19. De acordo com o Mapa do Ensino Superior 2022, os cursos da saúde já ultrapassaram 2,16 milhões de matrículas. Quase um quarto dos estudantes brasileiros do ensino superior escolhem esse caminho.

O curso de Medicina do Centro Universitário Integrado compreende que o futuro começa no presente, em especial considerando o aspecto educativo, afinal, o alvo da formação profissional deve estar orientado para as competências necessárias pelos futuros profissionais. Com esse intuito, além de inovar em tecnologias e laboratórios, a equipe pedagógica tem acompanhado, desenvolvido e planejado métodos de apoio à aprendizagem e à avaliação utilizando ferramentas de comunicação, gamificação e inteligência artificial.

O uso de jogos interativos transforma o modelo educacional clássico – baseado em aulas exclusivamente expositivas – em um método mais eficaz, consolidando o protagonismo estudantil.

METODOLOGIAS ATIVAS

Em relação à metodologia de ensino, o curso de Medicina do Integrado está alinhado às principais escolas médicas do mundo, adotando um projeto pedagógico centrado no estudante como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador do processo de ensino-aprendizagem.

Para isso o curso adota o método PBL (Problem Based Learning), no português “Aprendizagem Baseada em Problemas”. Considerada uma metodologia ativa, o PBL rompe o paradigma tradicional onde o professor é o único detentor do saber e coloca o aluno como agente ativo na geração de conhecimento.

Outro conceito-chave do modelo pedagógico do curso é o de “aprender fazendo”, que propõe a mudança*da sequência clássica teoria/prática para o processo de produção do conhecimento que ocorre de forma dinâmica por meio da *ação-reflexão-ação.

Com essa visão, o Centro Universitário Integrado oferece um modelo de ensino que alia formação humanista e tecnologia de ponta, onde os acadêmicos se envolvem no processo de aprendizado ativamente por meio de suas experiências e ações, tanto individuais quanto coletivas, desde os primeiros dias de aula.

VESTIBULAR DE MEDICINA

