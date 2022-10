Atletismo Sub 16 conquista dois ouros e um bronze em Campeonato Brasileiro

A equipe de atletismo Iacm/Fecam/Assercam, que representou Campo Mourão no Campeonato Brasileiro Sub 16 de Atletismo conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze. A competição foi realizada na cidade de Timbó (SC), com a participação de 825 atletas entre 13 e 15 anos, de todo o país.

Conquistaram ouro as atletas Isadora Fiorini (Lançamento do dardo) e Renato Almeida (5.000 marcha atlética). O atleta Gabriel Silva Carneiro trouxe o bronze no lançamento do disco. Integraram a equipe mourãoense ainda os atletas Roberto Almeida, Karine Inoue, Emanuelly Vitória, Eduarda Vitória, Giovana da Silva, Jade Vieira e Yasmim da Silva.