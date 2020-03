Integrado inaugura polo EAD em Ivaiporã

O Centro Universitário Integrado inaugurou, na quinta-feira (12), mais um polo do Integrado EAD. Desta vez, a cidade escolhida foi Ivaiporã (PR). A unidade, localizada na Avenida Paraná, 1150 – Centro, já está com a estrutura completa para receber os acadêmicos. Estiveram presentes no evento de inauguração representantes da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (ACISI), do Núcleo Regional de Educação e da comunidade.

De acordo com supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, a intenção é que estrutura do polo seja utilizada não apenas pelos acadêmicos do EAD, mas também pelos universitários do ensino presencial. “Estamos muito satisfeitos em poder iniciar as atividades do Centro Universitário Integrado em Ivaiporã. A cidade é um importante polo regional que tem posição de destaque no nosso plano de expansão da marca. Por isso que chegamos com uma unidade própria, com toda a estrutura capaz de atender os estudantes da modalidade a distância e também os que estudam presencialmente nas nossas unidades de Campo Mourão. Nosso objetivo é participar da comunidade, disponibilizando o nosso espaço físico às organizações e instituições locais, construindo parcerias sólidas e pensando sempre no desenvolvimento da cidade e da região onde estamos inseridos”, explica o supervisor.

A Educação a Distância do Centro Universitário Integrado oferta, atualmente, 23 cursos de graduação e diversos cursos de pós-graduação. Os interessados podem conhecer todos os cursos disponibilizados na modalidade EAD e realizar a inscrição acessando o site grupointegrado.br ou indo pessoalmente à unidade de atendimento. O horário de fucionamento do polo é de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h30 e aos sábados das 8h às 12h.