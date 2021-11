Integrado está com inscrições abertas para o Vestibular Presencial 2022/1

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o Vestibular Presencial para ingresso de novos estudantes em 2022. A prova será realizada no dia 11 de dezembro, na unidade Centro, localizada na Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site vestibular.grupointegrado.br, até o dia 08 de dezembro.

No Vestibular Presencial 2022/1, o candidato terá disponível 23 cursos presenciais de graduação. São eles: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

No dia da prova, os portões serão abertos às 11h e fechados, impreterivelmente, às 12h30. Os candidatos terão das 13h às 18h para realizarem a avaliação, que será composta por uma redação e 30 questões objetivas (10 de Matemática, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Gerais).

MEDICINA

Para o Vestibular de Medicina do Integrado, os candidatos que quiserem concorrer a uma das 70 vagas deverão se inscrever, através do site: medicinaintegrado.com.br até o dia 06 de dezembro, ao valor de R$ 300 (a taxa pode ser parcelada em até 3 vezes no cartão de crédito). A prova do Vestibular de Medicina do Integrado também será realizada no dia 11 de dezembro e terá 60 questões objetivas e redação.

OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Além do vestibular presencial, quem deseja cursar uma graduação no Centro Universitário Integrado pode optar por outras formas de ingresso como o vestibular on-line, ingresso com a nota do ENEM, transferência externa e ingresso como portador de diploma.