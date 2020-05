Integrado envia kits especiais para colaboradores em home office

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitas empresas precisaram reorganizar suas operações, readequando o local de trabalho ou transferindo seus colaboradores para o regime de home office. É o caso do Grupo Integrado, que há cerca de dois meses tem colaboradores de diversos setores trabalhando de suas casas.

Além de fornecer insumos necessários para esse novo modelo de trabalho, como notebooks e ferramentas para comunicação digital, nesta semana a Instituição passou a enviar aos colaboradores um kit com alguns materiais de escritório, uma forma de diminuir a distância e levar um pouco do clima organizacional para a casa dos funcionários.

De acordo com o supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, a ação é uma forma reconhecer e valorizar o empenho dos colaboradores. “Sem o apoio e a dedicação dos nossos colaboradores enfrentar esse momento atípico que estamos vivendo seria muito difícil. Todos nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade e com eles não foi diferente, muitos tiveram que reorganizar a rotina, pois agora estão com os filhos em casa, outros precisaram aprender a dominar ferramentas de comunicação que até então não utilizavam, professores tiveram que readequar suas aulas para o formato remoto, enfim, nossa equipe não está medindo esforços para que nossos estudantes continuem sendo assistidos da melhor maneira possível. Então pensamos em uma forma de agradecer todo esse esforço e mostrar que mesmo distante estamos todos juntos”, explicou o supervisor.

Para Adriana Lemes, coordenadora do polo EAD do Integrado, em Terra Boa, receber o kit foi uma grata surpresa. “Me senti muito especial e até mesmo motivada no meu ambiente de trabalho. O dia ficou alegre e a semana está fluindo mais leve, por um momento até esqueci que estamos passando por uma pandemia. Saber que a instituição está conosco, me passou uma segurança muito grande e uma sensação de proximidade”, contou a coordenadora.

Desde o início da pandemia, o Grupo Integrado tem adotado ações para mitigar o impacto causado pelo avanço do novo coronavírus, focadas na segurança, na saúde e no bem-estar de colaboradores, estudantes e comunidade em geral.

Entre as medidas tomadas estão a disponibilização de aulas on-line no mesmo horário das aulas presenciais, um programa de parcelamento emergencial para os estudantes economicamente afetados pela pandemia e a criação da IN-HOUSE, uma campanha para compartilhamento de conteúdos relevantes produzidos pelos professores do Colégio e do Centro Universitário Integrado.

Mesmo com a ampla adoção do home office, nem todos os colaboradores podem trabalhar de forma remota. Para atender a esses profissionais, o Integrado fez adequação do ambiente de trabalho, com revezamento, redução de carga horária e reforço das medidas de limpeza e higiene.