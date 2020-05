Inscrições abertas: Faça o Curso Técnico em Segurança do Trabalho EAD pelo Senac

Que tal iniciar uma nova carreira na área de segurança do trabalho? O Técnico em Segurança do Trabalho tem um papel bastante relevante dentro das organizações, é responsável pela análise e avaliação do ambiente de trabalho, das instalações e dos processos laborais, visando à prevenção de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais. Atua em organizações públicas e privadas de qualquer segmento, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários, contrato efetivo ou, ainda, como empregador, podendo integrar equipes multiprofissionais e interagir com os demais profissionais da empresa. Saiba mais sobre o curso neste vídeo https://youtu.be/GQiRjtSHyF8

Com parcelas de apenas R$ 175,00, o curso Técnico é uma excelente opção nesta época de incertezas. Além disso, fazendo um curso EaD, você pode estudar de onde quiser. Quanto aos diplomas dos alunos de EAD, a lei garante que têm o mesmo valor que os presenciais, sendo aceitos sem distinção. Os certificados possuem validade nacional.

As matriculas já estão abertas, e o curso terá início em 01/06.

Para saber mais detalhes e fazer sua matrícula acesse: https://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/

Dúvidas envie um WhatApp para 44 98456-4525.