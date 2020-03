Sábado tem vacina contra sarampo e preventivo do câncer

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão vai realizar no próximo sábado (07), no período da manhã, o dia D de Vacinação Nacional contra o Sarampo. A campanha vai até o dia 13 de março para pessoas entre 5 a 59 anos. Também no sábado será realizada a campanha preventiva do câncer do colo de útero para mulheres entre 25 e 59 anos que têm ou já tiveram atividade sexual e também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos.

“No caso da campanha contra o sarampo, as pessoas entre 20 a 29 anos serão vacinadas mesmo que já tenham tomado todas as doses anteriormente”, explica a enfermeira Edna Simão, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Ela lembra que a eliminação da circulação do vírus somente será possível com o alcance da meta de 95% de cobertura vacinal.

A vacina é gratuita e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. Não devem tomar a vacina pessoas com a imunidade baixa, mulheres grávidas, menores de seis meses de idade e pacientes que tomam medicações imunossupressoras. A dose zero deve ser aplicada em crianças entre seis e 11 meses. A primeira dose deve ser aos 12 meses de vida com a vacina tríplice viral (que previne sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda dose aos 15 meses de vida com a vacina tetra viral (que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora).

A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos basta ter o registro de uma dose. Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas. E aquelas que desejam engravidar, devem aguardar no mínimo 30 dias após receber a dose da vacina.

PREVENTIVO

Para fazer o exame preventivo a mulher deve levar documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência. “O diagnóstico do câncer de mama na fase inicial tem um tratamento menos agressivo e com maior possibilidade de cura”, lembra a coordenadora geral do Programa Estratégia Saúde da Família, Suelen Lima Suelen.

Para ser submetida ao exame a paciente não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) 48 horas antes e não estar no período menstrual. “As mulheres devem se conscientizar da importância de se prevenirem, pois são exames oferecidos gratuitamente na rede pública”, completa.