Integrado abre inscrições para processo seletivo 2020/2

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o processo seletivo 2020/2, que visa o ingresso de novos acadêmicos para o segundo semestre letivo de 2020. Devido à pandemia da Covid-19, as provas presenciais do tradicional vestibular de inverno da Instituição foram substituídas pelo vestibular on-line e pelo ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Como já ocorre há alguns anos, serão realizados dois processos seletivos distintos, um para os 24 cursos presenciais ofertados pelo Integrado e outro exclusivo para o curso de Medicina.

O período de inscrição para o vestibular on-line vai até 24 de julho de 2020 e não haverá cobrança da taxa de inscrição. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site www.vestibularintegrado.com.br e preencher o formulário de inscrição disponível.

O candidato terá 90 minutos para a realização da prova on-line, que será composta por 30 questões objetivas (10 de Matemática, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Gerais).

Caso opte pelo ingresso utilizando a nota do ENEM, o candidato que realizou o exame a partir do ano 2010, será dispensado da realização do vestibular on-line, desde que não tenha zerado na redação. Neste caso, o candidato deverá efetuar a inscrição marcando a opção de ingresso por meio da nota do ENEM.

Os candidatos terão à disposição 24 cursos presenciais de graduação, são eles: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Agropecuária, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão e Desenvolvimento do Agronegócio, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

MEDICINA

Para os interessados em concorrer a uma das 30 vagas ofertadas para o curso de Medicina do Integrado, o prazo de inscrição segue até 05 de julho de 2020, no site https://lp.grupointegrado.br/inscrição-vestibular-medicina. A taxa de inscrição custa R$200,00 e pode ser parcelada em até 3 vezes no cartão de crédito.

Assim como para os demais cursos de graduação, não haverá prova presencial para o curso de Medicina. Os candidatos serão classificados, exclusivamente, pelo resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas edições realizadas nos anos de 2017, 2018 ou 2019. No momento da inscrição, o candidato deverá informar a nota da última edição que tenha realizado.

BOLSA MEDICINA

Além do processo seletivo regular, o Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai ofertar sete bolsas de estudo integrais para o curso de Medicina. As inscrições seguem até 10 de junho de 2020, no site https://lp.grupointegrado.br/bolsasmedicina

O valor da inscrição é de R$ 200,00 e o candidato que também se inscrever para o processo seletivo regular, terá um desconto de R$ 100,00 no valor total das inscrições. Vale lembrar que os dois processos seletivos (Bolsas e Vestibular Medicina 2020/2) são distintos e para garantir a participação em ambos, o candidato deverá se inscrever, separadamente, nos dois processos.