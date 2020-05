Transparência: CM ocupa a 249ª posição no Paraná; Luiziana é lanterna

O município de Campo Mourão aparece na 249ª posição (62,51%) no ranking dos portais da transparência, que avalia as 399 cidades do estado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, pelo Tribunal de Contas do Paraná.

Na região da Comcam, a cidade ocupa a 16ª posição. Já o município de Luiziana amarga a última posição do ranking estadual, na 399ª colocação (6,01%). O ranking apresenta o Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) no estado.

Na região da Conmcam, a melhor avaliação foi de Mamborê, que ficou em 11° no Paraná, com 80,43%, seguido de Janiópolis, em 23º (78,65%); Goioerê em 27º (77,97%); Nova Cantu em 31º (77,68%); Quarto Centenário, em 32º (77,59%); Boa Esperança, em 40º (76,54%); Ubiratã, em 79º (73,08%); Moreira Sales, em 113º (70,24%); Fênix, em 123º (69,44%) e, fechando a lista dos 10 melhores da Comcam, Altamira do Paraná, em 126º (69,28%).

Ao falar sobre a boa colocação a nível regional e estadual, o prefeito de Janiópolis, Ismael Dezanoski apontou entre outras coisas, a escolha acertada de sua equipe de trabalho, a dedicação e a transparência com a administração pública.

“A nossa administração sempre foi pautada na transparência e na seriedade com o trabalho. Na administração pública não poderia ser diferente. Tenho uma equipe muito comprometida com o trabalho e com a transparência, a qual foi escolhida a dedo. Trabalhamos sempre seguindo as orientações legais, e desde 2017, 2018 as contas sempre foram aprovadas. Isso tem sido um diferencial na minha administração. Para nós essa posição no ranking da transparência é motivo de muita satisfação”, disse o prefeito.

