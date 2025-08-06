Grupo Integrado está entre as 40 empresas que mais crescem no Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Integrado de Campo Mourão se destaca no ranking Negócios em Expansão, da revista Exame. Em 2025 a companhia paranaense ficou na 37ª posição – na categoria das empresas com receitas de 150 a 300 milhões de reais – e subiu 25 colocações em relação ao ano anterior.

O ranking é considerado o maior anuário de empreendedorismo do Brasil, mostra que o Grupo Integrado expandiu as receitas em 19% em relação a 2023 e está entre as 40 empresas que mais crescem no país. Para obter esses resultados, a companhia realizou diferentes ações ao longo dos últimos anos.

“Consolidamos nosso ecossistema educacional inovador, ancorado em três grandes verticais: Saúde (BeHealth), Agronegócio (BeAgro) e Tecnologia (BeTech). Também avançamos de forma significativa em inovação, internacionalização e parcerias estratégicas. A criação do Corporate Venture Capital (CVC) permitiu investir em startups e novas soluções tecnológicas, que enriqueceram nosso portfólio e ampliaram nosso impacto no setor educacional”, explica o diretor de Operações do Grupo Integrado, Alan Sales da Fonseca.

Segundo o executivo, esse conjunto de ações – aliado à valorização das pessoas e à busca constante pela excelência – reflete uma gestão visionária, inovadora e comprometida do Grupo Integrado em transformar vidas por meio da educação.

TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO

Já a plataforma Super Professor – que é o banco de questões mais completo e utilizado do Brasil e pertence ao Grupo Integrado – registrou expansão de 11% no ano passado, subiu de faixa de faturamento e agora está na categoria com receitas de 5 a 30 milhões de reais.

“No setor Educação e Saúde, ficamos na 17ª posição. Estamos orgulhosos de figurar neste ranking pelo segundo ano consecutivo. Estar entre as empresas que mais crescem e inovam no país reflete a confiança de mais de 70 mil professores, 4 mil escolas e 50 mil alunos que utilizam nossas soluções todos os dias e que transformam a educação no Brasil”, conta o diretor executivo do Super Professor, Harrisson Brait.

O Super Professor tem mais de 230 mil questões para ensino médio, fundamental e superior que auxiliam os professores a elaborarem, de forma rápida e fácil, suas atividades de avaliação. Esses serviços são utilizados em mais de 4 mil escolas, por mais de 70 mil docentes e 50 mil alunos em todo Brasil.

ESTRATÉGIA

“Nossa estratégia é baseada na combinação entre visão de futuro e disciplina operacional. Valorizamos a criatividade e o pensamento disruptivo, mas sem abrir mão da responsabilidade com a sustentabilidade do negócio. Esse equilíbrio nos permite crescer de forma sólida, mantendo a qualidade do ensino, o desenvolvimento das pessoas e o compromisso com a transformação social por meio da educação”, complementa Alan Sales da Fonseca.

O ranking Negócios em Expansão é promovido pela Exame – em parceria com o BTG Pactual. O Grupo Integrado é a única empresa de Campo Mourão a constar neste ranking por três anos seguidos.