Grupo Integrado abre curso de medicina em Macapá

O Grupo Integrado anuncia mais uma expansão das atividades. A instituição paranaense abriu o curso de medicina em Macapá (AP). A autorização do Ministério da Educação (MEC) para ofertar essa graduação superior na região Norte do Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, pela Portaria SERES/MEC Nº 257, de 24 de abril de 2025.

De início serão disponibilizadas 60 vagas. As aulas serão realizadas num câmpus de 1.689m2 que fica no endereço Av. Feliciano Coelho, 125, em um dos bairros mais tradicionais da capital do Amapá.

O local tem cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos; sendo dois laboratórios Morfofuncionais, dois laboratórios de Habilidades, um laboratório de Simulação Realística, duas salas de aula e uma sala de informática.

VESTIBULAR, INSCRIÇÕES, BOLSAS DE ESTUDOS

O vestibular presencial será realizado no dia 22 de junho e o início das aulas em Macapá está previsto para 21 de julho de 2025.

As inscrições estão abertas, podem ser feitas pelo link https://www.grupointegrado.br/graduacao/presencial/medicina-macapa e os candidatos podem pleitear bolsas de estudos utilizando as notas do ENEM, FIES, PROUNI, PraValer [de acordo com o calendário do Governo Federal] e outras oportunidades de financiamento disponibilizadas pelo Grupo Integrado.

PRIMEIRO CURSO DE MEDICINA PRIVADO

“Esse será o segundo curso de medicina do estado e o primeiro ofertado por uma instituição privada. Essa é mais uma oportunidade que os moradores da região terão para estudar num câmpus com estrutura de ponta, qualidade de ensino reconhecida e sem precisar mudar de cidade. Dessa forma, poderão realizar seus sonhos, ampliar horizontes, equilibrar a vida acadêmica com a pessoal e abrir novos caminhos profissionais”, explica o CEO do Grupo Integrado, Jeferson Vinhas Ferreira.

“Ao mesmo tempo, os estudantes de Macapá e região poderão aproveitar todo o know-how do grupo paranaense que tem 38 anos de tradição, nota máxima (5) no Conceito Institucional na avaliação do MEC e já formou mais de dez mil universitários em diferentes áreas”, complementa o CEO.

EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO

A reitora do Centro Universitário Integrado e mantenedora do Grupo Integrado, Maria Conceição da Montans Baer, destaca a relevância do novo curso. “Expandir nossa atuação e fronteiras até o Amapá é mais do que um crescimento geográfico: é o fortalecimento do nosso propósito de transformar vidas por meio da educação. Levar o curso de medicina a Macapá representa um compromisso com a formação de profissionais capacitados e com o desenvolvimento da saúde e da qualidade de vida da população local”, enfatiza.

Posição semelhante tem a diretora da Faculdade Integrado de Macapá, Helen de Oliveira. “Os macapaenses e a população da região – de modo geral – terão a oportunidade de estudar numa instituição com tradição de excelência, que tem qualidade de ensino reconhecida pelo MEC e nem vão precisar mudar de cidade. Dessa forma, poderão realizar seus sonhos, ampliar horizontes, equilibrar a vida acadêmica com a pessoal e abrir novos caminhos profissionais. Outros cursos superiores já constam em nosso planejamento para serem lançados em Macapá”.

SOBRE MACAPÁ

De acordo com o Censo Demográfico 2022 do IBGE, Macapá, capital do Amapá, tem população de 442 mil habitantes e é o quinto município mais populoso da região Norte. A Zona de Livre de Comércio de Macapá possibilita oportunidades de negócios para as indústrias, comércios, serviços e o turismo.

Com localização privilegiada em relação à sua posição geográfica, o município tem grandes possibilidades de relações mercantis com a América Central, América do Norte e a Europa.

DÉFICIT X OPORTUNIDADE

Segundo o Painel da Demografia Médica, do Conselho Federal de Medicina, o estado do Amapá tem 1.133 médicos; proporção de 1,5 profissionais por mil habitantes. Já a média nacional é de 2,81; o que evidencia a falta de clínicos para ajudar a prevenir e a combater doenças, manter a qualidade de vida e a promover o bem-estar individual e coletivo.

Para o CFO do Grupo Integrado, Alan Sales Fonseca, a chegada do curso também representa um importante passo no fortalecimento regional. “Chegamos ao Amapá com o compromisso de somar forças à rede educacional e de saúde já existente, oferecendo o padrão de qualidade que consolidamos ao longo dos anos. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para o fortalecimento do desenvolvimento social e econômico do município e do estado, gerando novas oportunidades, empregos e a formação de profissionais altamente qualificados”, diz.

A abertura do curso de medicina em Macapá faz parte da estratégia de expansão da BeHealth, vertical de saúde do Grupo Integrado. A corporação também conta com a BeTech, voltada à tecnologia, e a BeAgro, dedicada ao agronegócio, que em 2023 foi eleita o melhor ecossistema universitário do agronegócio brasileiro.