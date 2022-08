Feira de Profissões acontece nesta sexta-feira em Campo Mourão

Após dois anos acontecendo no formato online, a tradicional Feira das Profissões do Centro Universitário Integrado volta a ser presencial. A 16ª edição acontece nesta sexta-feira (26/08), pela manhã e à noite, no campus da universidade, em Campo Mourão (rua Lauro de Oliveira Souza, 440 – Área Urbanizada II). A entrada é franca.

Aberto à comunidade, o evento permite que o visitante conheça diversas profissões, entenda o mercado de trabalho e converse com profissionais para descobrir a verdadeira vocação e fazer a escolha certa.

De acordo com Mariana Pavanelli, supervisora de extensão do Integrado, a feira é uma oportunidade de as pessoas analisarem quais cursos realmente desejam fazer e que essa escolha será carregada por muito tempo. “Nossa dica é que o estudante opte por um curso que tenha afinidade com as suas habilidades e que a futura rotina tenha a ver com o que esse jovem busca como realização profissional e pessoal. Por isso, a feira é tão importante; uma vez que o visitante poderá provar um pouquinho da realidade de várias profissões”, explica.

Mariana destaca que as aptidões necessárias para a escolha da graduação podem ser avaliadas durante os anos escolares. “A preferência por algumas disciplinas pode auxiliar nessa escolha da futura profissão. Por exemplo, quem deseja uma carreira na área de saúde precisa ter afinidade com biologia, pois essa é uma área bem explorada na formação. Assim como a matemática para os cursos de engenharia. Mas é possível realizar um teste vocacional para ser bem assertivo”, enfatiza.

No link, é possível realizar o teste de perfil na ferramenta de orientação profissional para identificar a carreira ideal.

https://admission.worka.love/ chat/integrado?utm_source= Outro&utm_content=Gabarite+no+ ENEM&link_identification=2361& utm_medium=link

OFICINAS E WORKSHOPS

Neste ano, a Feira de Profissões do Centro Universitário Integrado traz ações inéditas como oficinas criativas, experiências sensoriais e workshops. “Mais do que uma visita, o evento oferece o aprendizado de coisas novas. Teremos oficinas temáticas e palestras organizadas por diversos cursos para proporcionar ao estudante uma visão da experiência universitária”, ressalta a supervisora.

As oficinas são organizadas pelos cursos de Gestão, Agronomia, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharias e Arquitetura, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética.

Até o momento, o evento já tem mais de 1.500 inscritos e a previsão é receber mais de 2 mil pessoas.

PROFISSÕES DO FUTURO

De acordo com publicações recentes, as carreiras mais valorizadas atualmente são as voltadas à tecnologia da informação, como o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

“As profissões voltadas à saúde também estão valorizadas neste período ‘pós-pandemia’, como os cursos de enfermagem, farmácia, biomedicina e fisioterapia, por exemplo. E para um futuro breve, ocorrerá também a ascensão das engenharias e gestão”, destaca Mariana.

SERVIÇO

O que: Feira de Profissões do Centro Universitário Integrado

Quando: Sexta (26 de agosto)

Horário: Manhã: das 08h30 às 11h30; Noite: das 19h00 às 22h30

Onde: Campus da Centro Universitário Integrado (rua Lauro de Oliveira Souza, 440 – Área Urbanizada II – Campo Mourão).

Quanto: Gratuito

Informações:

https://conteudo. grupointegrado.br/gabarite/ index.html

https://www.grupointegrado.br/