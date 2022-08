Morre segunda vítima de acidente entre Fiat Strada e caminhão

O gravíssimo acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 24, na Rodovia Vassilio Boiko, entre Roncador e Iretama, causou a morte de mais uma pessoa. No momento do acidente, o motorista de uma Fiat Strada, Leonardo Waltmann, 52 anos, acabou não resistindo.

Já o passageiro, Valdevino Correia de Paula, 46 anos, ficou gravemente ferido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele recebeu atendimento no hospital de Iretama, chegou a ser transferido para a Santa Casa de Campo Mourão, onde acabou falecendo.

A colisão ocorreu em uma curva da rodovia. A Strada bateu de frente com um caminhão baú. O motorista da picape ficou preso às ferragens e morreu instantaneamente. O motorista do caminhão não se feriu.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Campo Mourão. A Polícia investigará as circunstâncias do acidente. As duas vítimas moravam em Roncador.