Veículo capota e motorista fica ferido na PR-558

Um veículo VW/Parati capotou na tarde dessa quarta-feira, 31, na rodovia PR 558, entre a cidade de Terra Boa e o distrito de Malu e o motorista ficou ferido. O acidente ocorreu por volta das 16h45.

A Polícia Rodoviária Estadual não divulgou as causas do acidente. No entanto, pelos vestígios no local, o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando fora da pista.

Ele ficou desacordado dentro do automóvel e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado ao hospital com ferimentos. O veículo teve danos de grande monta. O motorista seria morador de Sarandi.

Com informações: Jornal Enfoque Regional