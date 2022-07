Estudantes mourãoenses se destacam na Olimpíada Brasileira de Informática

Dez alunos do Ensino Fundamental do Colégio Integrado foram aprovados para a segunda fase da 24ª Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), que será realizada em 16 de agosto, nas instalações do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão (PR).

O evento é uma competição nacional organizada pela Unicamp, Sociedade Brasileira de Computação e tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação Behring.

O objetivo da OBI – que funciona nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras como matemática, física e astronomia – é proporcionar desafios a milhares de estudantes em todo país e identificar talentos para a área de computação.

GRAU DE CONHECIMENTO

Na modalidade Iniciação – que é dividida em três níveis – os alunos resolveram problemas de lógica e raciocínio computacional, sem uso de computador, utilizando apenas lápis e papel.

Entre os aprovados no Nível Júnior – para alunos do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental – estão Camila Ercoli Aristides, Gibena Monteiro Vicemcette e Ulisses Henrique Ribas.

Já o Nível 1 – que engloba alunos do sexto e sétimo ano – os classificados foram Daniel Melo Barra Vinhas, Davi Pires de Lara, Eloisa Helena Ferrari Souza, Hadassa Borges Vitol, Isabela Baptista de Souza e Rogério Golin Nogarolli Filho.

No Nível 2 – para alunos do oitavo e o nono anos do Ensino Fundamental – a selecionada foi Lara Okabayashi Pinto Fuzii.

A OBI também realiza provas na modalidade de Programação, em que os estudantes realizam tarefas com graus variados de dificuldade e vão desde os conceitos mais básicos até o uso de estruturas de dados, algoritmos e técnicas de programação.

“Participar da OBI foi algo inédito. Convidamos os alunos para esse desafio e a adesão foi incrível. Eles montaram grupo de estudos e se dedicaram, fizeram a prova com atenção e estamos colhendo os frutos, pois o resultado geral foi maravilhoso”, diz a coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Finais, Débora Lima.

Todos os participantes da OBI receberão certificados. Os melhores colocados de cada modalidade receberão medalhas de ouro, prata e bronze e serão convidados para uma semana de cursos no Instituto de Computação da Unicamp.