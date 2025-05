Equipe veterinária do Integrado atende 71 aves silvestres e 1 filhote de jaguatirica

Uma equipe da clínica veterinária do Centro Universitário Integrado foi destacada nesta segunda-feira (05/05) para averiguar o estado de saúde de 71 aves silvestres que foram apreendidas numa operação conjunta da Polícia Militar Ambiental do Paraná e da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas).

A ação aconteceu no domingo (04/05), em Goioerê, e foi motivada pela grande quantidade de denúncias de criadouros que haviam na região e funcionavam sem a devida autorização ambiental.

Segundo informações, foram apreendidas 71 aves silvestres de várias espécies [Trinca-Ferro, Cardeal, Tico-Tico Rei, Bigodinho, Azulão, Araponga, Sabiá-Laranjeira, Tietinga, Canário da Terra, Pássaro Preto], encontrados 16,8 gramas de pólvora para recarga, 7 espoletas para recarga e 2 munições calibre 36. Também foram lavrados dois termos circunstanciados, houve uma prisão em flagrante e foram aplicados 5 autos de infração ambiental no valor total de R$ 45.500,00.

VETERINÁRIOS AVALIAM ESTADO DE SAÚDE

Após a ação, a Polícia Ambiental do Paraná e a Rotam acionaram o Instituto Água e Terra Núcleo de Campo Mourão (IAT-PR), que recebeu as aves em seu viveiro, localizado no Parque Lago Azul.

A pedido do IAT, a equipe de veterinários do Centro Universitário Integrado foi averiguar as condições das aves, realizar exames clínicos e outros procedimentos de saúde. Eles detectaram que parte das aves estava em situações de má nutrição e má higiene, tinha lesões de pele e machucados nas asas. Outras cinco aves estavam em estado crítico e foram encaminhadas para o hospital veterinário do Integrado para realizar novos exames, ficarem internadas e receberem tratamento adequado.

“Os pássaros silvestres que estiverem feridos ou doentes ficarão no viveiro do IAT de Campo Mourão até se recuperarem. Os que estiverem em boas condições de saúde, serão soltos na natureza. É muito importante que haja essas denúncias para que isso não se repita”, explica a professora de medicina veterinária do Integrado, Lorena Lima.

JAGUATIRICA RESGATADA

Na mesma ocasião, a equipe de veterinários do Integrado também examinou um filhote de jaguatirica, que foi abandonado pela mãe após um atropelamento. O animal foi resgatado na área urbana do município de Mamborê e encaminhado à sede do IAT de Campo Mourão.

“Trata-se de uma fêmea com cerca de 30 dias de vida. Ela estava ativa e aparentemente saudável. Para ajudar na alimentação deste felídeo, foi oferecido leite de cabra ao filhote”, explica a professora de medicina veterinária do Integrado, Luana Drancka.

A jaguatirica tem pelagem semelhante ao gato do mato, só que é maior e tem cauda mais curta. O animal tem hábito solitário, noturno, territorial e os machos possuem territórios que se sobrepõem sobre os de várias fêmeas. Geralmente, os filhotes nascem a cada dois anos. Em cativeiro, a jaguatirica pode viver até 20 anos, o dobro da sua longevidade no estado selvagem.

PARCERIA AMBIENTAL

O Centro Universitário Integrado tem uma parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), com a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e com o Ministério Público do Paraná para acolher e atender animais silvestres em situação de vulnerabilidade, auxiliar no resgate, no tratamento veterinário e na soltura na natureza.

Em 2024, a Clínica Veterinária do Integrado atendeu mais de 30 casos envolvendo corujas, pássaros silvestres, gaviões, carcarás, gambás, capivaras e lobos-guarás. Em todos eles, estudantes de medicina veterinária e professores preceptores fizeram os atendimentos aos animais e colaboraram para os tratamentos de saúde e soltura.

“Além dos cuidados com os animais, a parceria com essas entidades públicas auxilia na promoção da educação ambiental, no desenvolvimento social e na capacitação acadêmica”, complementa a professora de medicina veterinária do Integrado, Lorena Lima.