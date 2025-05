Mulher perde mais de R$ 3 mil em golpe de falso anúncio de veículo na OLX

Uma moradora de Janiópolis de 31 anos procurou a Polícia Militar após cair em um golpe ao tentar comprar um veículo anunciado na plataforma OLX. Segundo o relato feito no destacamento, ela entrou em contato com o número de telefone disponível no anúncio e passou a negociar com o suposto vendedor por meio do aplicativo WhatsApp.

Durante a conversa, o golpista solicitou que fossem feitos depósitos, alegando que os valores seriam destinados ao pagamento do frete do veículo. Confiando na negociação, a vítima realizou quatro transferências via Pix: três no valor de R$ 1.000,00 e uma de R$ 130,00, totalizando R$ 3.130,00.

Após as transferências, a mulher percebeu que poderia ter sido enganada e decidiu registrar um boletim de ocorrência, temendo possíveis consequências, já que havia fornecido dados pessoais, incluindo seu endereço.

A vítima foi orientada pela Polícia quanto aos procedimentos legais cabíveis. O caso será investigado, e a orientação é para que outros consumidores redobrem a atenção ao realizar compras online, especialmente em sites de classificados.