ENEM 2021: Integrado promove Aulão + Simulado gratuitos

O Centro Universitário Integrado promove, no dia 13 de novembro, um aulão revisional com simulado para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). As atividades serão realizadas no Colégio Integrado em duas etapas: aulão revisional das 8h30 às 11h30 e simulado das 13h30 às 17h30. Os interessados podem conferir o edital e se inscreverem pelo site grupointegrado.br, até o dia 10 de novembro.

Além de poder revisar o conteúdo para a prova do ENEM, de forma gratuita, quem participar do simulado estará concorrendo a bolsas de estudos no Centro Universitário Integrado. Para participar da prova é necessário apresentar o comprovante de inscrição no ENEM 2021.

No total, serão 40 questões, sendo 10 de cada área de conhecimento do Enem: Ciências humanas e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Todas as questões da prova são de múltipla-escolha, com cinco opções de respostas. O simulado não terá redação.

Os quatro melhores colocados serão contemplados com bolsas de 20% a 100% de desconto, conforme as regras determinadas no edital. As bolsas são válidas para ingresso nos cursos de graduação (exceto Medicina), no 1º semestre letivo de 2022.