Passeio Ciclístico contra a Pólio será nesse sábado em Luiziana

Acontece nesse sábado em Luiziana, o evento “Pedalando contra a Pólio”, realizado pelo Rotary Clube do município. A ação conta com o apoio de inúmeros voluntários, e tem como objetivo estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde e da qualidade de vida, e também arrecadar fundos para erradicar poliomielite do mundo

O evento é aberto a toda a comunidade com um passeio ciclístico para toda a família. A concentração começa às 16 horas na Praça da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Haverá também sorteio de vários brindes aos participantes, também barracas de comidas, sucos, hortaliças e sorvetes, organizado pela ONG Renascer. Inscrições para participação podem ser feitas no local do evento.

Informações e foto: Luiziana Notícias