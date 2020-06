Drive-Thru Solidário do Grupo Integrado arrecada donativos para instituições de CM

No último sábado (27), o Grupo Integrado realizou a primeira edição do Drive-Thru Solidário em prol de instituições beneficentes de Campo Mourão. Com a pandemia da Covid-19 e, consequentemente, o distanciamento social, este ano não foi possível realizar a Festa Junina Beneficente do Colégio Integrado, evento tradicional que tem por objetivo arrecadar donativos para APAE de Campo Mourão.

Diante deste novo cenário, a solução foi buscar uma alternativa prática e segura para a arrecadação das doações. Assim surgiu a ideia do Drive-Thru. Nesse esquema, quem quisesse fazer uma boa ação, só precisaria ir até o colégio de carro e entregar seu donativo, sem precisar sair do carro e sem colocar a saúde em risco.

Durante toda a tarde, colaboradores e professores do Grupo Integrado estiveram a postos para receber as doações e, no caso dos professores, para matar um pouco a saudade dos alunos que por lá passaram.

De acordo com a diretora da Escola Especializada Josephina Winding Nunes, unidade da APAE de Campo Mourão, Vanessa Piassa Costa, ações como o Drive-Thru Solidário são fundamentais para a manutenção dos atendimentos realizados pela instituição. “É uma ajuda muito importante para nós, principalmente neste momento de pandemia em que as nossas arrecadações tiveram uma redução significativa. Os nossos atendimentos não foram interrompidos e muitas famílias dependem dessas doações”, explica a diretora.

Para a servidora pública estadual aposentada, Ilda de Jesus, uma das dezenas de pessoas que foram até o Colégio Integrado para levar suas doações, é muito importante colaborar com ações solidárias. “Iniciativas como esta são sempre bem-vindas, principalmente neste momento de pandemia em que muitas famílias estão passando necessidade. Muitas vezes, uma doação que para nós pode parecer simples e até pequena, faz muita diferença na vida de quem precisa”, avalia.

Toda doação arrecadada durante a ação, como alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, foram repassados para as instituições beneficiadas. Os produtos de limpeza e higiene foram repassados à APAE e os alimentos destinados às Igrejas Católicas e Presbiteriana para, posteriormente, serem distribuídos às famílias necessitadas.

F- Drive-Thru Solidário / crédito: Jacqueline Queiroz