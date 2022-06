Colégio Integrado vai realizar o Arraiá da Apae, “O Grande Encontro”, em julho

No próximo dia 2 de julho, o Colégio Integrado de Campo Mourão vai retomar, após dois anos, o Arraiá da Apae. A festa se transforma em um exemplo de união e solidariedade, já que toda a renda arrecadada é revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) a Casa das Fraldas.

De acordo com Maria da Conceição Montans Baer, diretora geral do Colégio, um dos principais objetivos da realização da festa é justamente ajudar a comunidade. “Queremos contribuir com a sociedade. Fico muito feliz com a parceria feita com essas entidades”, comentou Conceição.

Outra finalidade do Arraiá da Apae é trazer as famílias dos estudantes para dentro da Instituição de Ensino, principalmente após o período de pandemia. Por esse motivo, a festa ganhou até um tema especial: “O Grande Encontro”, como explica a diretora pedagógica, Ana Paula Previate.

“Após dois anos de pandemia, este ano teremos esse tema para lembrar que será um grande encontro, entre a comunidade escolar, estudantes, familiares e a comunidade em geral, que também está convidada. É desta forma que queremos viver este momento, um grande encontro de amigos unidos em prol da ação social”, disse Ana Paula.

Comidas típicas não faltarão. Pinhão, cachorro-quente, pipoca, tapioca, canjica, chá de amendoim, quentinho, batata frita etc. As crianças, e até mesmo alguns adultos, se divertem com as brincadeiras, dentre elas a tradicional pescaria, chute ao gol, touro mecânico, pula-pula e tobogã.

Também haverá show de prêmios com vários brindes, inclusive uma bicicleta. As cartelas custam R$ 10,00 e a renda será revertida para a Casa das Fraldas. As apresentações de danças ficaram sob o comando tanto dos alunos do Colégio quanto da Apae, a partir das 15h.