Circuito de Corrida Fecam foi retomado com sucesso

Os atletas Anderson Rezende dos Santos e Leila Candido foram os primeiros a completarem o percurso de 5 quilômetros nas modalidades masculino e feminino na 1ª etapa do Circuito de Corrida Fecam 2022, realizado no domingo (27), no campus do Centro Universitário Integrado. Dos 307 inscritos, 250 participaram do evento esportivo, que estava suspenso por conta da pandemia de Covid-19.

No percurso de 2,5 quilômetros a ganhadora na modalidade feminino foi Ester Figueira e no masculino Yuri Gabriel Figueredo. Todos os participantes receberam medalhas e os cinco primeiros do percurso de 5 km (tanto masculino quanto feminino) também foram agraciados com troféus. O Circuito foi organizada pela Fundação de Esportes, com apoio do Integrado EAD, Unimed e Paraná Atacadista.

De cada participante foi recebido um litro de leite que será destinado a uma entidade filantrópica. Este ano o evento teve uma novidade. Trata-se do “Circuitinho”, para crianças até 12 anos, sob orientação de um profissional, com percursos de 300 metros, 500 metros e 1 km.

“Consideramos que foi um sucesso a retomada de mais esse evento esportivo, assim como tantos outros que estamos realizando, depois de tanto tempo de pandemia. Agradecemos a equipe que trabalhou, os que participaram e especialmente nossos apoiadores”, disse o presidente da Fecam, Marcelo Lima. O gerente de Marketing do Integrado, André Guesser, disse que a instituição vai continuar apoiando o Circuito.