Colégio Integrado promove ‘Esquenta ENEM’ gratuito, com aulas intensivas

O Exame Nacional do Ensino Médio é a maior prova do Brasil, aplicada anualmente para mais de 5 milhões de estudantes, que funciona como um vestibular possibilitando a entrada em cursos de graduação e ao acesso de bolsas e financiamentos.

Pensando na preparação dos alunos, o Colégio Integrado realizará um evento com aulas intensivas, dicas, estratégias e sorteios. O “Esquenta ENEM” será realizado na instituição localizada no Centro de Campo Mourão, no dia 07 de outubro, das 08h às 12h. As inscrições são gratuitas e alunos da rede pública ou privada podem participar se inscrevendo pelo site do Colégio.

Durante o “Esquenta ENEM” serão ministradas diversas aulas das disciplinas de matemática, redação, história e biologia. O objetivo é ensinar estratégias para que os alunos possam se preparar para o ENEM. Durante o evento haverá alguns sorteios, como: mentoria de gestão de estudo com o professor e coordenador pedagógico Thiago Veronezzi, cinco logins liberados por 60 dias no Pazzei (plataforma de simulados), e cinco sessões de orientação profissional e carreira.

Detalhes do Evento: