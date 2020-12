Colégio Integrado promove Concurso de Bolsas para o Ensino Fundamental

O Colégio Integrado, de Campo Mourão, está com inscrições abertas para o concurso de bolsas do ensino fundamental II. Ao todo, são ofertadas 24 bolsas que variam de 50% a 100% do valor das mensalidades, conforme a classificação dos candidatos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site colégio.grupointegrado.br até o dia 14 de dezembro. Podem participar estudantes a partir do 5º ano de escolas públicas e particulares de Campo Mourão e região.

As provas serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro, a partir das 14h, no próprio colégio, que fica localizado na Avenida Irmãos Pereira, 670. Para garantir a segurança dos participantes, as provas serão realizadas seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

As avaliações serão compostas por 35 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Português, 10 de Matemática e 5 de Ciências, Geografia e História, e os candidatos terão três horas para resolução. O conteúdo das provas será equivalente ao praticado durante a série que o aluno está cursando em 2020.

Para coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Finais do Colégio Integrado, Débora Lima, o concurso, além de cumprir um papel social, é uma chance de revelar talentos. “O concurso de bolsas é uma oportunidade que temos para reconhecer alunos que se destacam e oferecer a eles a oportunidade de estudar em um colégio de excelência, desenvolvendo todo o seu potencial ”, explica a coordenadora.