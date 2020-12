Covid-19 mata morador de Engenheiro Beltrão

Um idoso de Engenheiro Beltrão, de 76 anos, morreu vítima da covid-19 na madrugada desta terça-feira. Ele estava internado no hospital Santa Casa de Campo Mourão, desde o dia 28 de novembro. Foi o quarto óbito pela doença na cidade e o 137º a nível regional, desde o início da pandemia. O total de casos na região foi a 6.409,

Nesta segunda-feira, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), apenas em Campo Mourão, foram mais 31 novos casos. Agora a cidade chega a 2.490 pacientes infectados pela doença, dos quais 2.132 estão recuperados. Outros 278 são suspeitos e 873 estão sendo monitorados.

Na Santa Casa, os leitos de UTI-SUS estão com 89% de ocupação, com nove internamentos e na enfermaria, 90%, com 17 internados.