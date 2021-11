Colégio Integrado promove Concurso de Bolsas para o Ensino Fundamental

O Colégio Integrado, de Campo Mourão, está com inscrições abertas para o concurso de bolsas do Ensino Fundamental – Anos Finais. São ofertadasbolsasde estudos que variam de 50% a 100% de desconto no valor das mensalidades, conforme a classificação dos candidatos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site colegio.grupointegrado.br até o dia 12 de novembro. Podem participar estudantes a partir do 5º ano de escolas públicas e particulares de Campo Mourão e região.

As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro, a partir das 13h30, no próprio colégio, que fica localizado na Avenida Irmãos Pereira, 670.

As avaliações serão compostas por 35 questões das seguintes disciplinas: Português,Matemática, Ciências, História e Geografia.As questões serão de múltipla escolha e os candidatosterão três horas para resolução. O conteúdo das provas será equivalente ao praticado durante a série que o aluno está cursando em 2021.