Colégio Integrado está com inscrições abertas para concurso de bolsas

O Colégio Integrado de Campo Mourão (PR) está com inscrições abertas para o concurso que irá destinar bolsas de estudos para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Extensivo que desejam estudar na instituição no ano letivo de 2023. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 19 de janeiro pelo site colegio.grupointegrado.br

Podem se inscrever para concorrer uma bolsa de até 100% nas mensalidades, alunos da comunidade externa, isto é, estudantes que não estão matriculados no Colégio Integrado. As bolsas são válidas para novos alunos da educação infantil ao ensino médio.

A seleção dos bolsistas ocorrerá da seguinte forma: para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, os pais ou responsáveis deverão preencher o formulário disponível no site e elaborar uma redação online. Já os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Extensivo deverão realizar uma prova presencial, cujo conteúdo será equivalente ao praticado na série que o aluno cursou em 2022.

As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro, no período das 8h às 12h, no Colégio Integrado que fica localizado na Avenida Irmãos Pereira, 670, Centro.