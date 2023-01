Receita Estadual do Paraná lança aplicativo com serviços disponíveis aos contribuintes

A Secretaria da Fazenda disponibiliza a partir desta semana um novo aplicativo: Serviços Rápidos da Receita Estadual do Paraná. A ferramenta, que traz mais facilidade aos contribuintes, foi apresentada nesta segunda-feira (9) ao secretário Renê Garcia Junior pela equipe de auditores do fisco estadual e já está disponível para download nas lojas do Google e da Apple.

Através do aplicativo, o contribuinte poderá ter acesso aos serviços ofertados no site da Sefa na palma da sua mão. “A Receita Estadual tem trabalhado constantemente para melhorar e ampliar os serviços oferecidos, e, através da facilidade de acesso ao aplicativo, será possível tornar mais intuitiva e prática a interação do contribuinte com os serviços disponibilizados”, destacou Renê Garcia Júnior.

O aplicativo de Serviços Rápidos da Receita Estadual do Paraná possibilita ao usuário o acesso aos principais serviços prestados pelo fisco paranaense: consulta ao calendário do IPVA; identificação automática do(s) veículo(s) do usuário autenticado; extrato de débitos do IPVA; exibição das informações básicas do(s) veículo(s); geração de guias de pagamento do IPVA (com código PIX, código de barras ou guia em arquivo PDF); parcelamento do IPVA, bem como a geração das guias para pagamento; geração de guias para pagamento de dívida ativa do IPVA; consulta ao Cadastro Informativo Estadual (Cadin), inclusive com a origem das pendências (este último serviço disponível apenas com usuário autenticado); e geração de guias de pagamento da Dívida Ativa registrada na SEFA (com código PIX, código de barras ou guia em arquivo PDF).

Além desses serviços já em operação, ainda serão implementados acessos ao ITCMD; emissão de GRPR para outros débitos; solicitação de restituição; integrações com outras entidades do Cadin; e parcelamento do IPVA com cartão de crédito.

“Com o aplicativo em operação, daremos uma nova experiência ao nosso usuário, o contribuinte, possibilitando a ele uma gama dos serviços disponíveis pelo fisco estadual, agora por meio de uma ferramenta que ele poderá acessar em qualquer lugar”, disse o diretor da Receita Estadual, Roberto Tizon.

Para acessar o aplicativo, basta fazer o download disponível para dispositivos móveis nas lojas do Google e da Apple.

Fonte: Agência Estadual de Notícias