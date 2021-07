Colégio Integrado comemora alto de índice de aprovações nos vestibulares

O Colégio Integrado, de Campo Mourão (PR), tem registrado ótimos resultados de seus estudantes nos vestibulares das mais diversas instituições de ensino superior. Desde o início do ano, já foram mais de 40 aprovações, sendo um terço delas no curso de Medicina.

Os estudantes foram aprovados em vestibulares concorridos de instituições de ensino como: UEM, UEL, UEPG, Unicentro, UTFPR e UFSC. Entre os cursos estão: Direito, Agronomia, Psicologia, Engenharia Química e Física.

De acordo com o professor e coordenador do Ensino Médio, Thiago Veronezzi, as aprovações são resultado do empenho dos alunos e da equipe do colégio. “Esses números expressivos que nós estamos tendo são uma prova de que, além de todo trabalho de qualidade realizado pelos professores, pela equipe pedagógica e por todos os colaboradores da instituição, nossos alunos, mesmo diante de um período pandêmico com todas as dificuldades do ensino remoto e também do presencial, continuaram estudando, se dedicando e se organizando. Não existe resultado sem essa soma de forças e comprometimento entre equipe pedagógica, professores e estudantes. Então, isto é bastante importante porque nos dá a certeza de que estamos no caminho certo e de que o trabalho está sendo bem feito mesmo diante todas as adversidades”, avaliou o coordenador.

Para a estudante Lorenza Slobodjan, que conquistou uma vaga no curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM), os diferenciais oferecidos pelo Integrado foram fundamentais para a sua aprovação. “Ter uma cabine de estudos individual, os melhores professores da região, conversas individuais frequentes com a coordenação para aprimorar os estudos, opção de tirar as dúvidas nas monitorias com os professores, foi uma experiência única. A metodologia PRO usada pelo Integrado foi muito importante pra mim, sei que não valeu apenas para o ensino médio, vou levar pra vida. Eles não ensinam apenas a matéria, mas sim a ter hábitos de estudos que melhor se encaixam na nossa rotina. Isso foi essencial porque eu sabia exatamente o que tinha que fazer nesta pandemia, já sabia o que era realmente estudar. Para mim o Integrado representou uma ponte muito sólida pra faculdade e até mesmo pra carreira profissional”, contou a estudante que chegou ao Colégio Integrado por meio do “Projeto Xadrez”, projeto social da Associação Mourãoense de Xadrez.

Segundo a diretora do Colégio Integrado, Ana Paula Previate, os resultados demonstram a dedicação dos alunos e a eficiência da Instituição. “Os resultados que nossos alunos alcançaram nos vestibulares do primeiro semestre de 2021 demonstram toda a preparação da equipe pedagógica da nossa instituição. Professores e gestores não medem esforços para que um ensino de qualidade seja transmitido aos nossos alunos. Desde a infraestrutura até a execução das aulas, tudo no Colégio Integrado é preparado minuciosamente para que no fim os alunos que estão conosco cheguem ao curso e à universidade que escolheram. Isto para mim é motivo de muito orgulho, pois vejo todo meu trabalho sendo colocado em prática. Agradeço, imensamente, aos pais por confiarem a nós a educação escolar dos seus filhos. Parabenizo nossos alunos, que com tanto esforço e dedicação chegaram aonde planejaram. Parabenizo e agradeço a equipe de professores e coordenação, que sempre estão dispostos a realizar tudo que seja para o bom aproveitamento dos alunos”, comemorou a diretora.

SEMIEXTENSIVO

Além do ensino médio, o Colégio Integrado também comemora bons resultados no semiextensivo, o curso pré-vestibular da Instituição. Lançado há cerca de três meses, o curso já registra aprovações como as dos estudantes Arthur Vieira, Beatriz Zupiroli e Heloísa Franzo, aprovados no curso de Medicina do Centro Universitário Integrado.

O curso semiextensivo do Colégio Integrado tem duração de seis meses e é ofertado nas modalidades presencial e a distância. No curso, os participantes têm a oportunidade de revisar todo o conteúdo visto durante o ensino médio e se preparar para provas de vestibulares, ENEM e concursos.