Prefeito de Engenheiro Beltrão presta contas dos seis primeiros meses de mandato

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Adalmir José Garbim Júnior (PSL), divulgou no início dessa semana, uma prestação de contas referente ao primeiro semestre de seu mandato à frente do poder executivo.

No período, foram oito viagens a Curitiba, resultando em um total de 16 diárias, somando o montante de R$ 6.480,00. Durante as viagens, com diárias de R$ 405,00, o prefeito informa que conseguiu conquistar recursos de mais de R$ 5 milhões com o deputado estadual, Ademar Traiano. “Só na última viagem, foram mais três carros zero km para a Saúde, por intermédio do deputado Traiano”, disse Júnior Garbim.

Outros recursos foram viabilizados por meio dos deputados Do Carmo (R$ 630 mil) e Douglas Fabrício, mais R$ 400 mil. “Ainda viabilizei recursos na ordem de R$ 2 milhões com o deputado Federal, Luciano Ducci. Fora isso, mais R$ 250 mil com o deputado Rubens Bueno; R$ 250 mil com o deputado Paulo Martins; 250 mil com o deputado Sargento Fahur e R$ 300 mil com o deputado Ênio Verri”, menciona o gestor.

Os valores dos recursos conquistados nesse primeiro semestre de mandato, somam cerca de R$ 9 milhões (recursos livres) e serão aplicados nos próximos meses, após a prefeitura reaver a certidão negativa junto ao INSS.

“É importante ressaltar que, me dedico integralmente a ser gestor do município de Engenheiro Beltrão, e recebo o salário mensal de R$ 11.700,00. Com descontos, o valor líquido é de R$ 8.800,00, o menor salário entre os 25 prefeitos da região da Comcam”, ressalta Júnior Garbim.

No primeiro ano da gestão do prefeito anterior (2017), Rogério Rigueti, o valor recebido com diárias foi de R$ 39.285,00. “Quero deixar claro meu compromisso de trabalhar pela cidade de Engenheiro Beltrão, bem como manter a transparência de todos os meus atos como prefeito.”

Todos os dados apresentados pelo prefeito, estão no portal da transparência, na página oficial da prefeitura, e podem ser acompanhados por toda nossa população, por meio do site: www.engenheirobeltrao.pr.gov.br