No dia do Doador de Sangue, Hemonúcleo oferece brindes

Hoje é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue, uma forma de ressaltar a importância deste ato de amor e solidariedade. E em reconhecimento àqueles que se dispõem a praticar esse gesto, o Hemonúcleo de Campo Mourão está oferecendo brindes aos doadores nesta quarta-feira.

A celebração da data, com entrega de brindes, pegou Guilherme Montezini, de surpresa. Além de não saber sobre a data, ele disse que doou pela primeira vez. “Eu nem sabia que era dia do doador. Vim fazer a doação por conta dessa pandemia, em que tanta gente precisa de sangue. Fui de sorte que ainda estou levando um brinde para casa”, disse Montezini.

Já Sandra Maria Marcão, 37 anos, é doadora de carteirinha no Hemonúcleo. Começou há três anos e leva muito a sério a importância desse ato de amor ao próximo. “Num mundo em que a maioria só pensa em receber, doar é um ato muito importante”, disse ela, que só soube ontem que hoje era o dia dedicado ao doador de sangue. “Tinha planejado vir hoje e ontem minha filha avisou que era o dia do doador. Aí me motivei mais ainda e também trouxe ela.”

O chefe do Hemonúcleo, Reginaldo Rigueti Gomes disse que a entrega de brindes no dia do doador é uma tradição em reconhecimento principalmente àqueles que fazem as doações durante o ano todo. “O Dia do Doador foi criado com o propósito de homenagear essas pessoas que tanto contribuem para salvar vidas. Além do brinde, é servido um lanche reforçado no Hemonúcleo”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo da data também é fazer garantir um estoque para o mês de dezembro, período em que as doações costumam cair. “Por conta das festas de fim de ano, em dezembro as doações costumam diminuir, por isso a importância de garantir o estoque aos hospitais. Mas da nossa parte fazemos todos os esforços para que os doadores continuem vindo ao banco de sangue em dezembro”, completa.

DOAÇÃO SEGURA

Para evitar filas e aglomerações, o Hemepar adotou o sistema de agendamento online. Com isso, as pessoas podem continuar doando, de maneira segura, simples e rápida.

Os agendamentos podem ser feitos neste link. (www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue)

PLASMA HIPERIMUNE

Dentro da estratégia de enfrentamento a pandemia, o Hemepar tem solicitado que pacientes que foram positivados com a Covid-19 há mais de 45 dias e estejam recuperados, doem o plasma hiperimune para auxiliar na recuperação de outros infectados pelo vírus.

Para ser um doador deve estar recuperado (45 dias após a data do teste positivo) até 180 dias (de recuperação), não ter sido submetido à intubação e a ventilação mecânica, não ter tido gestações e não ter recebido transfusão de hemocomponentes.

O objetivo é evitar que a doença tenha um agravamento e, em muitos casos, a necessidade de uma transferência para unidade de terapia intensiva (UTI). Os estudos começaram a ser desenvolvidos pelo Hemepar em março.

REDE

O Hemepar é o órgão responsável no Paraná pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 385 hospitais públicos, privados e filantrópicos, além de atender 92,8% de leitos SUS no Estado.

A Hemorrede como é chamada a rede do Hemepar, é uma instituição referência no Paraná em hemoterapia e hematologia e possui 23 unidades, sendo um Hemocentro Coordenador, quatro Hemocentros Regionais, nove Hemonúcleos e oito Unidades de Coleta e Transfusão e uma Agência Transfusional.