Centro Veterinário Integrado firma convênio com a PAIS

O Centro Veterinário Integrado assinou, na manhã desta quarta-feira (25), um convênio com a Associação dos Protetores dos Animais Independentes (PAIS), ONG que atua na proteção e cuidado de animais abandonados em Campo Mourão.

O Centro Veterinário Integrado, vinculado ao curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Integrado, oferece atendimento clínico, cirúrgico, laboratorial e de emergência para animais de pequeno, médio e grande porte. Com a parceria, parte da receita do Centro Veterinário será revertida em serviços para a PAIS.

A assinatura do convênio contou com a presença da vereadora, Elvira Schen Lima, da representante da PAIS, Amanda Tonet, da coordenadora do curso de Medicina Veterinária e Responsável Técnica do Centro Veterinário Integrado, Roberta Ribeiro Fernandes, do gerente de Controladoria do Grupo Integrado, Tiago Carrera de Andrade, da encarregada administrativa do Centro Veterinário, Leila Steffan e do assistente de marketing, Henrique Nascimento.

Para a representante da PAIS, o convênio com o Centro Veterinário Integrado é uma grande conquista para os protetores de animais. “É uma honra ter essa parceria agora, era um sonho antigo termos o Integrado participando do atendimento aos animais resgatados vítimas de maus-tratos. Sem dúvidas, essa parceria é uma vitória para a causa animal”, destacou Amanda.

A vereadora Elvira Schen Lima, que há anos se dedica à causa animal, destacou a importância da parceria entre o Integrado e a ONG. “Buscamos ao máximo buscar benefícios para a comunidade. Apesar de muitas vezes não ser considerado um trabalho social, nós que fazemos parte do trabalho realizado pela PAIS sabemos que é sim um trabalho social, é uma questão de saúde pública e de educação. Para nós essa parceria é um sucesso, é algo pelo qual já aguardávamos há algum tempo. Para mim, que comecei a atuar como protetora lá no ano 2000, essa parceria é a chave de ouro deste trabalho. O convênio com o Integrado é uma parceria em prol dos munícipes, estamos muito felizes com tudo isso e esperançosos de que seja uma união duradoura”, ressaltou a vereadora.

Graças a sua estrutura moderna e corpo clínico altamente qualificado, além de dar suporte ao curso de Medicina Veterinária, proporcionando ensino técnico com bases científicas e vivência prática aos acadêmicos da graduação, o Centro Veterinário também atua como centro de referência para médicos veterinários de toda a região.

De acordo com Tiago Carrera de Andrade, gerente de Controladoria e Consultor do Centro Veterinário, a parceria entre o Integrado e a PAIS vem reafirmar o compromisso da instituição com a população mourãoense. “A missão do Integrado sempre foi desenvolver pessoas por meio da educação e impactar positivamente a sociedade na qual estamos inseridos e uma forma de fazer isso é firmando parcerias como esta. Diante do trabalho notório desenvolvido pelos voluntários da PAIS, queremos ajudá-los, disponibilizando parte de nossos esforços para atendê-los com toda a qualidade e estrutura que temos. Além disso, essa parceria também refletirá na qualidade dos profissionais que estamos formando”, disse.

SERVIÇO

O Centro Veterinário Integrado está localizado no Câmpus do Centro Universitário Integrado e funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h. Os atendimentos podem ser agendados pelo telefone (44) 3518-2559 ou via WhatsApp (44) 99926-0893.