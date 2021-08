Rotary Club de Luiziana lança campanha “Bondade tá no Sangue”

O Hemonúcleo de Campo Mourão está com estoque baixo de sangue. Pensando nisso o Rotary Club de Luiziana, em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Esportes lançam a “Campanha Bondade tá no Sangue” que vai se estender durante todo o mês de setembro, em memória do jogador de futebol Thomas Bognar.

Thomas faleceu no dia 6 de setembro de 2019, vítima de leucemia, na época a cidade se mobilizou para captação de doação de sangue para o jogador que precisava com urgência.

Infelizmente, Thomas Bognar perdeu a luta pela doença, mas deixou a principal das lições: o valor do amor ao próximo. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande porte e complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

Interessados de Luiziana em participar da campanha basta ligar ou enviar Whatsapp para o telefone (44) 9 9910-2885, e falar com Maritania.

Já para os moradores da região basta ligar direto no Hemonúcleo em Campo Mourão no telefone 9 9878-3811 e agendar a doação em nome do Rotary Clube de Luiziana.