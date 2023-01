Policiais do 11º BPM já prenderam 15 pessoas foragidas da justiça no mês de janeiro

As operações mais frequentes, bloqueios policiais e constantes abordagens a suspeitos têm trazido excelentes resultados para o 11º Batalhão de Polícia Militar e para a população das cidades atendidas pela Unidade.

De 1º de janeiro até esta terça-feira (24), 15 pessoas foragidas da Justiça foram recapturadas por policiais militares do 11º BPM em ações de abordagens policiais. Das 15 prisões, pelos mais diversos crimes, oito foram em Campo Mourão.

A última prisão foi registrada pela PM na tarde de segunda-feira, na cidade de Ubiratã. Um foragido da Justiça pelo crime de homicídio foi localizado no Terminal Rodoviário durante uma abordagem.

No ano passado a PM prendeu 178 pessoas em cumprimentos de mandados judiciais, um acréscimo de 19,46% em relação ao ano de 2021. O objetivo da intensificação das atividades é prevenir a prática de crimes e proporcionar maior segurança às pessoas.

“Quando o policial aborda um veículo em uma operação voltada para as infrações de trânsito, além de checar a habilitação do condutor e a documentação do veículo, ele também fica atento quanto a drogas e armas de fogo que possam estar no veículo”, detalha o Aspirante a Oficial, PM Neto, chefe do setor de Comunicação do 11º BPM.

Com informações: Comunicação Social do 11º BPM