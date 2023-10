Centro Universitário oferece 10 bolsas de estudos para graduação

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) está com edital aberto para o processo seletivo que vai ofertar 10 bolsas de estudos nos cursos de graduação superior (exceto medicina). O benefício pode ser usado nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Os descontos chegam a até 100% do valor da mensalidade e valem durante todo o período de estudos.

Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino médio ou outro curso equivalente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 17h do dia 27 de outubro, somente pelo site www.grupointegrado.br/ concursodebolsas Não poderão participar deste concurso estudantes que fizeram a matrícula no Centro Universitário Integrado, mesmo que tenha sido trancada, desistente ou transferida.

A prova será no formato online e acontecerá no dia 28 de outubro, das 14h às 18h. A lista dos aprovados será divulgada no dia 6 de novembro, no site www.grupointegrado.br. As matrículas acontecem de 6 a 8 de novembro e as aulas iniciam no 1º semestre letivo de 2024.

OPORTUNIDADES

O concurso de bolsas do Centro Universitário Integrado é uma ótima oportunidade para quem deseja estudar em uma instituição de excelência, com nota 5 na avaliação do MEC. O corpo docente é altamente qualificado, a infraestrutura é moderna e com tecnologia de ponta, a matriz curricular é atualizada e alinhada às exigências do mercado.

“A educação transforma a vida das pessoas. Por isso, quando investimos em nossa formação, estamos dispostos a mudar a nossa realidade e da nossa família”, explica o diretor de Negócios do Centro Universitário Integrado, Rafael Zampar.

Diferentemente dos financiamentos, as bolsas de estudos são oferecidas pela instituição de formação e o estudante que conquistar um desses benefícios não precisa devolver nada.

A distribuição das bolsas de estudos para graduação seguirá a classificação geral dos candidatos, indo de 100% de descontos na mensalidade para o primeiro colocado a 30% de abatimento para os classificados do 6º ao 10º lugar.

“Ter formação superior faz uma enorme diferença para uma boa colocação no mercado de trabalho. É um grande diferencial que contribui significativamente para a vida profissional, mas também para a vida pessoal, já que o Integrado possui um modelo de ensino que agrega nas questões sociais e comportamentais. É importante ressaltar que essa oportunidade de ingresso com bolsas impulsiona o acesso para muitos estudantes, que já ingressam com essa facilidade, ficando exclusivamente com o compromisso de se dedicar aos estudos”, destaca a diretora de Gestão Acadêmica do Integrado, Luciana Pontes.

QUALIDADE RECONHECIDA PELO MEC

O Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC com nota máxima no Conceito Institucional. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância – incluindo Direito, Medicina e Odontologia – e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.

SERVIÇO

O que: Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) abre edital para ofertar 10 bolsas de estudos nos cursos de graduação superior (exceto medicina) nas modalidades presencial, semipresencial e EAD, válidas durante todo o curso

Quem pode concorrer: Estudantes que tenham concluído o ensino médio ou outro curso equivalente

Inscrições: São gratuitas e podem ser feitas até às 17h do dia 27 de outubro, somente pelo site www.grupointegrado.br/ concursodebolsas

Data da prova: Será no dia 28 de outubro, das 14h às 18h, e realizada no formato online

Resultado: A lista dos aprovados será divulgada no dia 6 de novembro, no site www.grupointegrado.br

Informações: pelos tels. 0800-042-0109 / 0800-000-7005 / 44-3518-2500