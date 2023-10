Pé de maconha é encontrado pela PM em quintal de residência em Quinta do Sol

Enquanto fazia patrulhamento pelas ruas de Quinta do Sol, no final da tarde de ontem, a Polícia Militar localizou um pé de maconha que estava sendo cultivado no quintal de uma residência.

Ao passar em frente ao imóvel, que não possui muro, a equipe avistou, de dentro da viatura, a planta de tamanho considerável dentro de um recipiente de plástico. Os policiais desembarcaram da viatura e constataram que realmente tratava-se de maconha.

Como não havia ninguém no imóvel, a equipe adentrou o terreno e fez a apreensão da planta para ser encaminhada para a delegacia. A PM tem conhecimento de que o imóvel é habitado por uma mulher de 34 anos, porém ela não foi localizada na cidade.