Centro Universitário Integrado recebe nota máxima no MEC

A qualidade do ensino oferecido é um dos principais critérios dos estudantes ao escolherem um curso de graduação, por isso obter nota máxima é uma das maiores conquistas de uma instituição.

Nesta quinta-feira (20), o Integrado celebrou a nota máxima no Conceito Institucional. A avaliação é realizada pelo Ministério da Educação (MEC) e leva em consideração as instalações físicas, o plano de desenvolvimento institucional, a gestão da instituição, corpo de colaboradores e política de ensino para graduação e pós-graduação. A escala de avaliação é de 1 a 5.

Para a reitora Conceição Baer, o momento de celebração foi histórico para o grupo. “Tudo isso é resultado do trabalho que conquistamos a várias mãos, desde que adquirimos o grupo nosso compromisso foi com a qualidade na educação e por isso estamos colhendo muitos frutos”, comemorou.

O conceito institucional 5 reflete a dedicação e atuação de toda a comunidade acadêmica norteada pelo planejamento estratégico do Grupo e da missão institucional: gerar educação e aperfeiçoamento pessoal e profissional, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Entre janeiro de 2022 e julho de 2023, o Integrado recebeu 25 visitas de diferentes comissões de professores avaliadores, obtendo sempre notas de excelência (4 ou 5) em seus cursos.

Resultados que não se encerram aqui, como explicou o mantenedor e presidente do conselho administrativo Pedro Montans Baer. “Nosso objetivo é evoluir, sempre dizemos que somos inquietos e que isso nos move, portanto, receber a nota 5 é a certeza que estamos no caminho certo”, garantiu.

Ao longo dos 37 anos de história, o Grupo Integrado passou por diversas transformações. O crescimento não se limitou apenas à expansão da estrutura física, mas também incluiu a oferta de novos cursos, investimentos em pesquisa, tecnologia e inovação. Atualmente, o Centro Universitário Integrado oferece mais de 50 cursos de graduação, entre presenciais, a distância e metodologia semipresencial. São mais de 10 mil acadêmicos formados pela instituição, com mais de 100 cursos de Pós-Graduação, de forma EAD ou presencial.

O desempenho e os ótimos resultados da instituição são aspectos que fazem parte das diretrizes do Integrado, como destaca o vice-reitor Jeferson Vinhas Ferreira. “Esse resultado é uma constatação de tudo aquilo que foi construído durante todos esses anos, caracterizando uma instituição de vanguarda e representando desenvolvimento para a sociedade de Campo Mourão e região”, ressaltou.

CONCEITO INSTITUCIONAL

A avaliação institucional abrange diversos eixos, incluindo planejamento, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura. O parecer da comissão julgadora foi elaborado com base no Instrumento de Avaliação Institucional Externa (IAIE), composto por aproximadamente 50 indicadores distribuídos em cinco eixos, com diferentes pesos.

O ato de recredenciamento é uma etapa fundamental para que a instituição de ensino superior possa assegurar a continuidade de suas atividades acadêmicas e a validade de seus diplomas. Aferir a nota máxima no Conceito Institucional (CI) representa que o Centro Universitário Integrado cumpre com excelência todos os requisitos regulatórios e legais exigidos pelo MEC.

A nota foi comemorada não apenas pelo Centro Universitário, mas, com todo Grupo, como destacou o procurador institucional César Dallabrida Junior, que enfatizou a contribuição fundamental de todas as equipes. “A nota 5 representa uma grande conquista para toda a comunidade acadêmica do Centro Universitário Integrado, composta por estudantes, professores, técnicos-administrativos, diretores e colaboradores”, finalizou.

SOBRE O CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO

Localizado em Campo Mourão (PR), o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC. Preocupado com o que o mercado necessita, busca ofertar um ensino de qualidade voltado às competências que precisam ser desenvolvidas por todos os profissionais.

Para isso, conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e corpo docente com forte experiência acadêmica e vivência prática.

O Centro Universitário faz parte do Grupo Integrado, que tem 37 anos de história e conta com o Colégio Integrado, atuando do berçário até o ensino médio. Com isso, é possível iniciar os estudos no Grupo e seguir até a pós-graduação Lato Sensu (especialização).

O Grupo também é composto pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia IN2, Integrado Genética, Super Professor e Coonect.se. Recentemente, a instituição foi premiada em nível nacional com a primeira vertical do agronegócio brasileiro: a BeAgro Integrado. Trata-se do conceito de verticalização da educação, inovação e tecnologia, visando à formação integral do profissional do agro do futuro de forma estratégica.