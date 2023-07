Mulher é morta a facadas e decapitada na frente dos filhos e da mãe em Luiziana

Uma mulher de 27 anos foi vítima de um crime com requintes de extrema crueldade na cidade de Luiziana. O feminicídio ocorreu no inicio da madrugada desta segunda-feira, 24.

Priscila da Silva, de 27 anos, teve a casa invadida pelo ex-companheiro e acabou morta com cerca de 20 facadas. O criminoso ainda decapitou a mulher, tudo isso na frente dos dois filhos dela, de 2 e 6 anos, e da mãe da vítima.

A criança de dois anos ainda foi ferida em um dos braços. A mãe de Priscila e o menino de seis anos esconderam-se em um guarda-roupas para se livrarem do agressor.

Segundo as informações da Polícia Militar, o autor do crime, que seria um homem conhecido apenas por Indião chegou em um veículo Gol na residência da ex-mulher. Ele está foragido e as polícias, Civil e Militar fazem buscas para tentar encontrá-lo. O corpo de Priscila foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.