Evento marca o lançamento do projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal 2025

O Colégio Integrado sediou, na manhã desta segunda-feira (15/9), o lançamento oficial do projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal/2025, que vai oferecer à população múltiplas atrações gratuitas no período de 22 de novembro a 23 de dezembro próximo. Uma vez mais serão realizados eventos culturais natalinos não apenas na área central da cidade, mas também na região da zona Norte e nas Asas Leste e Oeste do perímetro urbano.

A cerimônia de lançamento foi aberta com a exibição de vídeo que resgatou as origens do projeto surgido em 2017, além da apresentação de uma retrospectiva sobre a edição do ano passado. Em seguida foi composto o quadro de autoridades, com a participação do prefeito Douglas Fabrício, vereadores, representantes das empresas patrocinadoras e de órgãos públicos que dão suporte ao projeto, além de dirigentes de entidades empresariais locais que apoiam o natal cultural de Campo Mourão e da Associação Sou Arte.

Nos pronunciamentos foi destacada a relevância alcançada pelo projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal ao longo das suas sete edições. Os diversos oradores ressaltaram o resgate e difusão do espírito natalino junto a comunidade, a projeção oferecida ao Município e também discorreram sobre os reflexos positivos em termos de contribuição para o fortalecimento da economia local e a geração de empregos.

Outro ponto enfatizado foi a efetiva participação da comunidade na viabilização do projeto, com o patrocínio das empresas, o apoio do poder público e o envolvimento de voluntários e muitas entidades locais.

No final da cerimônia foi apresentada a programação para este ano e os projetos referentes a ambientação dos locais que irão sediar as atividades, as atrações que serão disponibilizadas gratuitamente para os visitantes e a estrutura que será instalada para receber a população

PROGRAMAÇÃO

A abertura da programação, com a apresentação de espetáculo pela trupe profissional da Associação Sou Arte, a chegada do Papai Noel e outras atrações, será na noite do dia 22 de novembro, na praça da Catedral de São José. Em seguida, o espetáculo – também com a presença do Papai Noel – será encenado nos bairros: dia 24 – praça Alvorada (jardim Lar Paraná); dia 25 – praça do Japão (jardim Tropical); dia 27 – Parque das Torres (jardim Cidade Nova).

O tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, no centro da cidade, está marcado para a noite de 7 de dezembro. Já no dia 11 acontecerá a carreata natalina, que vai sair da zona sul da cidade e percorrerá vias públicas de bairros das Asa Leste e Oeste, passando pela zona Norte.

A última atração da programação é a Mostra Cultural, que será realizada de 19 a 23 de dezembro, na praça São José, com apresentações gratuitas todas as noites. Os quatro logradouros públicos onde acontecerão os espetáculos receberão ambientação natalina, que ficará aberta à visitação do público até o início de janeiro de 2026.

PROJETO

O projeto Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal é uma realização do Ministério da Cultura – Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A execução é da Associação Sou Arte. A edição deste ano já conta com o patrocínio do Grupo Fertipar, Coamo Agroindustrial Cooperativa, Itaipu Engenharia, Paraná Supermercados, Grupo Integrado e Unimed Campo Mourão. Tem ainda o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Município de Campo Mourão.