Centro Universitário Integrado promove Feira das Profissões On-line

Em um determinado período da vida, escolher uma profissão torna-se uma necessidade e fazer essa opção pode tornar-se uma dificuldade, principalmente porque o número de profissões aumenta cada vez mais e o mercado de trabalho está mais exigente e competitivo. Por isso é preciso pensar bem antes de escolher, saber o que mais combina com o seu jeito de ser e os seus interesses.

Pensando nisso, o Centro Universitário Integrado promove, de 21 a 24 de setembro, a Feira das Profissões On-line, um evento que promete ajudar quem está passando pela fase da escolha profissional, tirando as dúvidas sobre as profissões, as carreiras ligadas a elas e tudo o que é preciso para escolher as oportunidades do futuro. Toda a programação do evento será transmitida pelo canal da instituição no YouTube.

Nesta edição a feira traz uma grande novidade: um concurso de bolsas exclusivo para os participantes do evento. Serão quatro bolsas de 20% a 100% de desconto em cursos de graduação presencial e EAD, exceto Medicina. Podem participar do concurso novos ingressantes que não tenham vínculo ativo com a instituição nem estejam em situação de desistência. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: http://feiradasprofissoes.grupointegrado.br

A prova do concurso de bolsas será on-line e estará disponível no dia 24/09, das 9h às 17h. O tempo máximo para resolução da prova é de 90 minutos e os candidatos terão apenas uma tentativa. Caso não zere as questões, o participante do concurso poderá utilizar a nota obtida na prova para ingressar nos cursos de graduação do Integrado.

Atualmente, o Centro Universitário Integrado oferece 23 cursos de graduação na modalidade presencial e 22 cursos EAD. Além de diversos cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas do conhecimento.