Com novo técnico, CM/Futsal recebe o Cascavel pelo Paranaense

0Depois de mais de 30 dias sem atuar pelo Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe hoje (13), às 20h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Cascavel em jogo da 13ª rodada da competição estadual. O último jogo foi no dia 10 de maio, contra o Marreco em Francisco Beltrão.

Será o primeiro confronto entre as duas equipes, depois da final do estadual do ano passado, em que o time do Oeste levou a melhor com um empate em Campo Mourão e uma vitória em Cascavel por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0.

O Carneirão é o 12º colocado com 10 pontos em 8 jogos, contudo é também a equipe que menos jogou até agora no certame e pode alcançar as primeiras posições caso conquiste resultados positivos nos jogos atrasados que tem para cumprir.

ESTREIA

A novidade para o jogo de hoje estará na beira da quadra, no banco de reservas do time mourãoense, que deve promover a estreia do técnico Juninho, contratado na tarde de ontem e que já chegou em Campo Mourão para o compromisso desta noite. O treinador, de 44 anos, estava há três anos e meio no Passo Fundo (RS), onde fazia um ótimo trabalho, com mais de 70% de aproveitamento nas competições que disputou. Juninho está sendo apresentado ao elenco, comissão técnica e diretoria nesta manhã e já deve comandar o último treino recreativo antes do duelo de logo mais com os cascavelenses.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal com preços promocionais de R$15,00 a arquibancada.