Centro Universitário Integrado cria índice que mede custo da cesta básica em Campo Mourão

O Centro Universitário Integrado – por meio do Departamento de Pesquisa do Grupo de Pesquisadores do Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão (NEPE), em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) – implantam a partir deste mês de abril, o cálculo mensal do valor da cesta básica no município de Campo Mourão–PR.

Este índice de Custo da Cesta Básica, denominado a partir de agora como ICB – Grupo Integrado de Campo Mourão, segue de forma adaptada a metodologia que o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) adota para a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos.

“Ao aplicar tal metodologia, torna-se possível comparar os resultados do município com os dados nacionais, servindo também como importante indicador econômico para trabalhadores, empresas, entidades, academia e poder público dos municípios”, explica Fabrício Pelloso Piurcosky, coordenador do NEPE.

MESMA COMPARAÇÃO

Os produtos pesquisados são os mesmos que compõem a cesta nacional do DIEESE e nas quantidades indicadas para a nossa região – que inclui os estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Esses alimentos são a carne bovina, leite integral, feijão carioquinha, arroz, farinha de trigo, batata, legumes (tomate), pão francês, café em pó, frutas (banana), açúcar refinado, óleo de soja e manteiga.

De acordo com o DIEESE, as quantidades de cada produto nessa cesta consistem no suficiente para o sustento e bem estar de um trabalhador em idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Ou seja, o valor divulgado da cesta básica se refere ao necessário para o sustento de uma pessoa adulta nessas condições especificadas.

Na primeira pesquisa realizada em Campo Mourão, foram levantados os preços nos principais supermercados da cidade e utilizado o mesmo índice de ponderação para todos eles. Dessa forma, pretende-se verificar a metodologia na prática e ter um primeiro valor médio da cesta básica de alimentos nesta cidade. A coleta de preços foi coordenada pela professora Alexandra Andrade de Almeida Cardoso, do Centro Universitário Integrado.

“A partir do próximo mês, quando atingirmos duas coletas de preços, será possível também verificar o índice de inflação da cesta básica, que é o principal intuito da pesquisa”, disse Alessandra.

Preço da cesta básica em abril

“Os resultados dessa sondagem nos permitem averiguar que neste mês de abril de 2022 o valor da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Campo Mourão é de R$ 681,29”, destaca Jackelline Favro, secretária executiva do Codecam.

Esse valor representa 60,76% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 123 horas e 40 minutos por mês para adquirir essa cesta de alimentos para o seu sustento.

Os dados do DIEESE referentes ao mês de março de 2022 (divulgados no último dia 06 de abril) demonstraram que a capital com maior valor da cesta básica no Brasil é São Paulo (R$ 761,19) e a capital com o valor mais baixo é Aracaju (R$5 24,99). Em Curitiba o valor da cesta básica é de R$ 701,59.

No próximo mês será apresentado o índice de inflação da cesta básica de Campo Mourão e uma análise da dinâmica dos preços dos produtos neste município.