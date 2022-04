Arena UTFPR, não! Ginásio Belin Carolo, sim!

Campo Mourão não pode aceitar “modismos”. Vi um anúncio publicitário divulgando um jogo nas dependências do Ginásio Belin Carolo, ou “Ginásião”, nome dado pelo povo.

O Ginásio Belin Carolo é uma homenagem a um homem que foi um dos grandes benfeitores do município. Doou toda a área do ginásio e do Seminário São José. Por suas contribuições, recebeu o título de Cidadão Honorário de Campo Mourão em 1974.

O Ginásio Belin Carolo é um dos maiores vãos livres de concreto do Brasil. A construção da obra foi iniciada em 1975 e 18 meses depois estava concluído. A obra foi erguida em forma de leque, obra semelhante existente na Alemanha, com uma estruturação compacta de ferro e cimento, interligadas no alicerce e na cobertura. A construção foi delegada a Codusa, presidida pelo ex-vereador Getúlio Ferrari e com recursos próprios da Prefeitura, custou mais de oito milhões de cruzeiros.

Por isso, sou contra a esse “modismo desnecessário” de batizar um local com denominação pública consagrada de “Arena UTFPR”.