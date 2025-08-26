Em reunião com governador Jorginho Mello, Coamo anuncia o oitavo porto de Santa Catarina

O governador Jorginho Mello recebeu nesta segunda-feira, 25, executivos da cooperativa Coamo, do Paraná, para uma reunião onde foi feito o anúncio de um oitavo porto em Santa Catarina. A intenção é começar a operar o terminal em Itapoá no começo de 2030. O grupo está investindo R$ 3 bilhões no espaço de 43 hectares que vai contar com três berços de atracação com previsão de movimentar 11 milhões de toneladas por ano.

“Eu não tenho dúvida que será um passo gigantesco para Santa Catarina. Nós vamos para esse o oitavo porto. Veja bem o tamanho que nós somos e a quantidade de portos. Nós somos o campeão do Brasil. Isso para Santa Catarina é música. É por isso que eu digo que vale a pena a gente trabalhar muito e sério, que os resultados acontecem. É um grande investimento, uma transformação somando com a Baía da Babitonga que nós vamos dragar lá em São Francisco. Isso é um corredor de importação e principalmente de exportação. É uma conquista maiúscula de Santa Catarina”, afirmou o governador.

Coamo já opera no Porto de Paranaguá, no Paraná, para escoar a produção de grãos como soja, milho e trigo, fruto do trabalho de 32 mil cooperados. O presidente da cooperativa Airton Galinari revelou que o ambiente de negócios de Santa Catarina foi fundamental para a escolha do local para a instalação do novo terminal que vai contar com terminais de GLP, granéis, líquidos combustíveis e fertilizantes. Ele destacou as iniciativas do Governo do Estado com o aumento da profundidade da Baía da Babitonga e com as duplicações da SC-416 e SC-417.

“Esse é um sonho dos nossos produtores. Nós já temos dois terminais em Paranaguá, onde escoamos quase 5 milhões de toneladas por ano. É o maior exportador do Paraná já, é a maior empresa do Paraná também. E sentimos a necessidade dessa expansão porque tem negócios que realmente a gente não consegue fazer. Aqui já é um projeto diferente, é um projeto que nós estamos trabalhando já há quase 10 anos. E os projetos que estão em andamento em SC de duplicação das rodovias já daria essa malha de atendimento, que é fundamental para que a gente possa ter esse escoamento, já que esse terminal pode movimentar até mil caminhões por dia. Então isso nos motiva realmente a escolher Itapoá para esse grande investimento”, explicou o executivo Airton Galinari.

A previsão é de que sejam contratados 2 mil trabalhadores para as obras e que a operação do porto quando pronto gere 1.000 vagas de emprego. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, argumenta que a novidade é resultado da vocação catarinense para a logística.

“O impacto é muito significativo, Santa Catarina já era o único estado do Brasil que tinha seis portos, agora nós podemos falar que Santa Catarina vai ter oito portos, porque o sétimo porto catarinense já está em pré-teste, que é o Terminal Graneleiro de Santa Catarina, o TGSC. E para nossa alegria agora vem a Coamo, maior cooperativa do Brasil, uma cooperativa que que fatura mais de R$ 30 bilhões, que tem muita força no comércio exterior que só no ano passado a balança de exportação foi US$1,9 bilhão, e que traz para Santa Catarina um empreendimento privado que vai gerar 2.000 empregos durante as obras. E que vai gerar mil empregos diretos quando estiver em funcionamento. Isso é muito significativo e prova que a vocação de Santa Catarina para a logística é, sem dúvida alguma, uma situação ímpar em todo o Brasil”, disse o secretário.

Agência de Notícias do governo de Santa Catarina.