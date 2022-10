Motociclista morre em acidente na rodovia BR-467

O condutor de uma motocicleta de 32 anos morreu vítima de um acidente de trânsito, na rodovia BR-467, em Cascavel. O acidente ocorreu por volta das 20h20 desse domingo, 23.

O motociclista estava com a Carteira de Habilitação vencida. O veículo que o atropelou, um GM/Celta, era dirigido por um rapaz sem habilitação, de 24 anos Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Celta trafegava no sentido trevo Cataratas, quando bateu na traseira da motocicleta, com placas de Toledo.

Com o impacto o condutor foi arremessado contra o para-brisa do Celta e caiu sobre a via, sendo atropelado por um terceiro veículo, Toyoya Etios. Os condutores envolvidos permaneceram no local do acidente e acionaram o Corpo de Bombeiros que compareceu ao local, atestando o óbito do motociclista.

Os condutores se submeteram ao teste de etilômetro com resultado 0,00 mg/l para ambos. A motocicleta estaria apresentando problema a lanterna traseira, situação que pode ter dificultado a visualização pelo motorista do veículo.

Perícia e Policiais da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel compareceram ao local e colheram depoimento dos condutores.