Calourada Integrado reúne 2 mil pessoas e arrecada mais de 1 tonelada de alimentos

A segunda-feira (2) foi marcada por muita animação, música boa e integração para os acadêmicos do Centro Universitário Integrado. Isso porque a Instituição realizou, pelo segundo ano consecutivo, a Calourada Integrado. O evento de integração entre veteranos e calouros foi realizado para dar boas-vindas aos universitários do Integrado em 2020 e arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos.

O evento, realizado na Unidade Câmpus do Integrado, teve início por volta das 19h30. A reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição Montans Baer, deu as boas-vindas a todos os calouros e veteranos. Na sequência, as baterias das Atléticas dos cursos de graduação do Integrado se uniram para animar o início da Calourada.

O momento mais aguardado da noite foi o show da Banda Homem de Lata, de Araraquara. O grupo, que subiu ao palco para animar aproximadamente 2 mil pessoas, não deixou ninguém parado. Com sucessos atuais e clássicos da música brasileira, a Banda fez um verdadeiro bloco de Carnaval fora de época.

De acordo com a supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado, Mariana Pavanelli, o evento superou as expectativas. “Tudo foi pensado com muito carinho aos nossos acadêmicos. Por mais um ano, nós ficamos muito felizes com a participação de todos, principalmente na doação de alimentos. O evento foi um sucesso graças ao apoio de toda a equipe do Integrado e, especialmente ao apoio das Atléticas do Integrado”, garante Mariana.

A Calourada contou com o apoio das Atléticas dos cursos de graduação do Centro Universitário Integrado (Atlética Matilha, Atlética Tigres, Atlética Coyote, Atlética XX de Novembro, Atlética Medusa e Atlética Zeus), que ajudaram na organização do evento, além de comercializarem os produtos e cadastrarem novos membros para as associações.

Além da diversão, a Calourada Integrado também contou com a parte social. Os acadêmicos doaram cerca de 1.200 quilos de alimentos durante o evento, que serão destinados à Fraternidade o Caminho, Lar Dona Jacira e Lar dos Velhinhos, de Campo Mourão. Além disso, o evento contou com a presença da SPR Agência, empresa de eventos e formaturas, além de food trucks.