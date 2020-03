Campo Mourão Basquete vence primeiro amistoso preparatório para o Brasileirão

Nada melhor que começar a temporada 2020 com uma vitória importante para a equipe principal do Campo Mourão Basquete. Em amistoso realizado no último sábado, 29, no Ginásio de Esportes da Vila Urupês, o Leão venceu a equipe do ADMR Maringá por 64 a 52.

A partida foi a primeira na nova casa do Leão, o Ginásio de Esportes da Vila Urupês, que será utilizado pelo aurinegro durante o Campeonato Brasileiro enquanto o JK, templo do basquete mourãoense, passa por reformas.

A partida serviu ainda para atletas, comissão técnica e torcedores conhecerem a nova casa do basquete mourãoense e também para testar o grupo e dar ritmo de jogo. Agora, o Campo Mourão Basquete se prepara para nova partida amistosa, dessa vez, na cidade de Maringá.