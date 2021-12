Campo Mourão disputa título inédito do Paranaense de Futsal nesta quarta

Após empate em 2 a 2 no domingo na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Campo Mourão Futsal volta a enfrentar o Cascavel nesta quarta-feira, na segunda e decisiva partida da final da Série Ouro do Campeonato Paranaense.

Com o empate de domingo Campo Mourão precisa vencer o adversário no tempo normal, ou em caso de novo empate, haverá prorrogação com vantagem de igualdade para os cascavelenses.

O jogo começa às 19h em Cascavel. Se ficar com título, será a primeira conquista de Campo Mourão na Série Ouro, justamente no ano do Jubileu de Ouro do clube mais tradicional do Paraná. Já para o Cascavel, representará a sétima taça da competição.

A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube do Campo Mourão Futsal e pela Catve.