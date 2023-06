“Arraiá da APAE” agita o Colégio Integrado neste sábado, com danças, comidas típicas e show de prêmios

O Colégio Integrado estará promovendo neste sábado, dia 1º de julho, o seu tradicional “Arraiá da APAE. O evento, com o tema “Festa da Roça”, faz parte do calendário anual de festas da região. A festança começa a partir das 14h.

Seu objetivo principal é reunir e agregar famílias e comunidade, promovendo a participação de todos os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, em um dia de atividades culturais, sociais e pedagógicas. Alunos da Apae também farão uma apresentação de dança.

Durante a festa, será realizado também o Show de Prêmios, cujo valor arrecadado será doado para Casa das Fraldas. Cada cartela custa R$ 15,00.

A diretora do Colégio Integrado, Ana Paula Previate disse que a festa tem caráter beneficente. “É uma festa tradicional do Integrado, com barracas típicas, danças, brincadeiras e o mais importante, a solidariedade. Toda a comunidade está convidada a participar e ajudar as entidades”, convida ela.

CONFIRA COMO SERÁ O SHOW DE PRÊMIOS

1ª Rodada do Show de Prêmios: 18h

1 Voucher New Big Sorvetes

1 Vale Compras R$ 200 da Anjos Colchões e Sofás

1 Prêmio da Loja Pomme

1 Cesta de Produtos da Mater Padaria Artesanal

1 Jantar para Casal no Louge Piacentinni

1 Caixa Som JBL GO 3

2ª Rodada do Show de Prêmios: 20h30

1 Kit Natura – Farmácia Central

1 Cesta Produtos Coloniais – Empório Pazinni

1 Jantar para Casal na Cantina Di Colli

1 Bolsa de mão – Riva Calçados

1 Jantar para Casal no Louge Piacentinni

1 Sessão de Skinbooster facial – T-Spa

1 Bicicleta – Mazi Bike