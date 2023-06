Biblioteca Pública promove Arraiá Literário

A Biblioteca Pública Municipal Prof. Egydio Martello, mantida pela Fundação Cultural de Campo Mourão, promove no sábado (dia 1º), às 18h30, o tradicional Arraiá Literário. O evento conta com o apoio da Associação Mourãoense de Escritores (AME) e contará com a apresentações do grupo itinerante da Casa da Música e do curso de Teatro do prof. Carlos Soares, declamação de poesias e histórias.

A decoração da biblioteca estará temática, repleta de elementos juninos, criando um ambiente acolhedor e festivo para todos os participantes.

Durante a semana foram realizadas atividades para os alunos da rede municipal de ensino, todos os dias, com contações de histórias e oficinas.

Luciana Dementke, coordenadora da Biblioteca Pública, destaca que a realização do evento “é uma forma encantadora de unir as tradições juninas com o amor pela leitura. É uma oportunidade única de celebrar a cultura popular nordestina e promover o acesso aos livros e à literatura”, destacou.